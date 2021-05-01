В Баренцевом море нашли тела трех пропавших рыбаков
Ольга Якушева
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В акватории Баренцева моря нашли тела трех пропавших рыбаков, передает РИА «Новости».
Судьба еще троих остается неизвестной.
«Мурманская область, Кольский район, акваторий Баренцева моря (Лодейная губа)... Обнаружены тела трех человек, судьба трех человек остается неизвестной», — сообщил представитель экстренных служб.
К поискам привлечены вертолет и специальное судно.
Шесть рыбаков вышли в море на трех маломерных судах в Кольском заливе в районе Териберки Мурманской области и попали в шторм.
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