В Берлине прошли жесткие задержания на первомайской демонстрации

В Берлине участники прервомайской демонстрации забросали полицейских бутылками, после чего сотрудники правоохранительных органов начали задержания, сообщает ТАСС

Как отмечается, на акцию вышли около 8 тыс. человек. Сначала полиции остановила шествие за несоблюдение эпидемиологических требований.

Затем участники демонстрации начали жечь дымовые шашки и подожгли мусорные баки. Произошло несколько стычек между полицейскими и демонстрантами.

Как сообщает РИА «Новости», после того как большая часть участников ушла в переулки, отдельная группа начала закидывать сотрудников камнями и бутылками. Как отмечается, полицейские провели жесткие задержания, в том числе с помощью спецсредств. Ранения получили трое сотрудников правопорядка.

Ранее 1 мая в Париже полиция вновь применила слезоточивый газ против манифестантов после того как начались столкновения между антифашистами и представителями Всеобщей конфедерации труда. Отмечается, что были задержаны 34 человека.