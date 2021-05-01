На АЗС в Душанбе произошел взрыв

В Душанбе произошел мощный взрыв, передает РИА «Новости».

Сообщается, что в результате происшествия есть жертвы и раненые, но их число не уточняется. Как минимум 15 раненых с ожогами и другими травмам поступили в ближайшее отделение скорой помощи.

«На автозаправочной станции, расположенной в микрорайоне Зарафшон, на западной окраине (города) произошел мощный взрыв», — сообщили в управлении пожарной охраны таджикской столицы.

Отмечается, что столб огня достигал в высоту не менее 50 метров, пострадали стоящие рядом дома.