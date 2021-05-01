В Россию доставили частицу Благодатного огня

В Россию из Иерусалима доставили частицу Благодатного огня, передает РИА «Новости».

Ставропольский край стал первым регионом России, куда доставили лампаду из Иерусалима.

«Уже восьмой год подряд в предпасхальный вечер лампада из Иерусалима доставляется в краевой центр специальным авиарейсом», — сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Позднее в субботу, 1 мая, 15 московских храмов, в том числе Храм Христа Спасителя, получат святыню из Иерусалима.

Ранее в Иерусалиме в храме Гроба Господня российские дипломаты получили часть Благодатного огня.