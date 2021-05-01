В Хельсинки полиция задержала 60 человек на акции против коронавирусных мер
Ольга Якушева
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В Хельсинки на акции против коронавирусных мер были задержаны 60 человек. Об этом сообщается на сайте полиции города.
Один из задержанных подозревается в применении силы к сотруднику правоохранительных органов, остальные — будут оштрафованы за неповиновение полиции.
В акции приняли участие около 300 человек.
Из-за пандемии коронавируса в стране действуют ограничения на собрания более шести человек.
Предыдущие акции протеста проходили в финской столице 20 марта, 10 и 18 апреля
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