В Хельсинки полиция задержала 60 человек на акции против коронавирусных мер

В Хельсинки на акции против коронавирусных мер были задержаны 60 человек. Об этом сообщается на сайте полиции города.

Один из задержанных подозревается в применении силы к сотруднику правоохранительных органов, остальные — будут оштрафованы за неповиновение полиции.

В акции приняли участие около 300 человек.

Из-за пандемии коронавируса в стране действуют ограничения на собрания более шести человек.

Предыдущие акции протеста проходили в финской столице 20 марта, 10 и 18 апреля