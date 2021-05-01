Большинством получивших российские паспорта в 2020 году оказались украинцы

Почти все иностранцы получившие российское гражданство в 2020 году — выходцы из бывших союзных республик, передает ТАСС.

В МВД России уточнили, что речь идет о 98% (640 тысяч человек). При этом большинство из них — граждане Украины — 62%.

В лидерах также оказались граждане Таджикистана (10%), Казахстана (7%), Армении (5%), Узбекистана (3,5%) и Азербайджана (3,5%).

В ведомстве отметили, что последние 5 лет число иностранных граждан, получающих гражданство России, растет.

Ранее министр внутренних дел самопровозглашенной ЛНР Игорь Корнет заявил, что более 500 тыс. жителей самопровозглашенной ДНР и ЛНР получили российское гражданство в упрощенном порядке.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке.