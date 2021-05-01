Зеленский попросил украинцев отметить Пасху дома

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращением, в котором поздравил украинцев с наступающей Пасхой.

Он также заявил, что в этом году граждане страны будут отмечать праздник дома.

«Этот большой праздник символизирует победу жизни над смертью. А мы с вами живем в такое время, когда ради этой победы мы отмечаем Пасху дома. Однако в этом для нас нет ничего страшного, грустного и греховного. Потому что это и есть выполнение христианской обязанности», — заявил Зеленский в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны продлевает режим ЧС, а также карантинные меры до 30 июня.