Винер-Усманова прокомментировала подписание Путиным поправок о введении понятия «тренер-преподаватель»

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Документом, в частности, предусматривается введение понятия «тренер-преподаватель», о необходимости чего председатель комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Ирина Винер-Усманова неоднократно говорила на заседаниях Совета по развитию физической культуры и спорта, а также на встрече президента с членами ОП РФ 25 июня 2020 года.

«От всех тренеров России низкий поклон президенту и тем людям, которые помогали этот закон провести. Мне пишут со всей России благодарственные письма», — отметила Винер-Усманова.

«У нас когда-то был Советский Союз, и мы были все тренеры-преподаватели. Преподаватель — это уважаемый человек, который учит спортсменов, и это статус. Преподаватель — это человек, который должен знать физиологию человека, анатомию, быть подкованным. Он должен и воспитывать патриотизм, и любовь к своим родителям, своим корням, истории. Кроме этого, он получает зарплату педагога и у него идет педагогический стаж, у него отпуск такой же как у преподавателя…

В наших докладах уже предусмотрены проекты соответствующих подзаконных актов. Так было в России, в Советском Союзе, потом все поменялось, пошла история с «тренером по виду спорта»… Работают же тренеры порой с чужими детьми больше, чем со своими родными! Те, кто работают с детьми, должны понимать, что такое спорт.

Напомню, какую роль в становлении нашего президента сыграл его тренер. Это есть пример того, что такое тренер-преподаватель, который воспитывает и который пришел к маме и попросил, чтобы она пускала все-таки сына на тренировки… А сейчас этот человек — президент, спортсмен, который является примером для всех окружающих и в России, и во всем мире.

Мы подготовили письмо Владимиру Владимировичу от всей спортивной федерации, от всех регионов и тренеров с благодарностью. Обязательно передадим его. Я хочу, чтобы все это знали, как мы благодарны», — резюмировала Винер-Усманова.