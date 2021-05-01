Филиппины получили первую партию «Спутника V»

Филиппины получили первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», пишет газета Philippine Daily Inquirer со ссылкой на помощника президента страны Роберта Бордже.

Как пишет издание, препарат прибыл бортом авиакомпании Qatar Airways в аэропорт Манилы в 15.50 по местному времени (10.50 мск). Изначально поставка ожидалась 28 апреля, но она была отложена из-за логистических проблем.

В Филиппинах коронавирусом заразились 1 046 653 человека, из которых 17 354 пациента скончались.

Ранее Албания зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Отмечается, что страна уже получила первую партию препарата.

До этого Агентство по лекарственным средствам Турции одобрило экстренное применение российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Таким образом, «Спутник V» стал третьей вакциной, используемой на территории турецкого государства.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».