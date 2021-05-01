В ОАЭ появилась первая женщина-автомеханик

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) появилась первая женщина-автомеханик, ею стала Худа аль-Матруши из города Шарджи. Женщина сообщила на своей странице в Instagram о том, что открыла собственную мастерскую.

Так, к 13.00 (12.00 мск) 1 мая видео аль-Матруши в соцсетях просмотрели более 120 тыс. пользователей. В ролике наследный принц аль-Нахайян жалуется, что у него сломался автомобиль. В ответ 36-летняя женщина рассказала, что она уже 16 лет ремонтирует машины, изначально это было ее хобби, и мастерскую она открыла только сейчас.

Принц подчеркнул, что гордится тем, что в ОАЭ есть такие люди, как Худа аль-Матруши.

Ранее стало известно, что в арабском мире появится первая женщина-астронавт. Сообщалось, что Нура аль-Матруш в скором времени присоединится к программе подготовки астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).