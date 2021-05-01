Один из районов Киргизии оказался в изоляции из-за конфликта на границе с Таджикистаном

Лейлекский район в Киргизии оказался в изоляции от остальной территории республики из-за конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом сообщил министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев, передает «Интерфакс».

По его словам, в этот район не поступает гуманитарная помощь, так как к нему ведет лишь одна дорога, которая оказалась заблокированной.

Министр добавил, что на киргизско-таджикской границе периодически происходят обстрелы.

В Лейлекском районе сейчас пребывает 25 тыс. беженцев, которые ранее покинули зону конфликта. Бейшеналиев уточнил, что гуманитарной помощи весом 54 т, которая ранее была доставлена в район на вертолете, хватит не более чем на один-два дня.

«Я попросил президента Садыра Жапарова направить самолетом помощь», — сказал глава минздрава.

Ранее в Киргизии сообщили о 163 пострадавших на границе с Таджикистаном.

До этого Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии сообщила, что военнослужащие Таджикистана открыли огонь по жилым домам граждан Киргизии у киргизско-таджикской границы. После этого киргизская погранслужба обвинила Таджикистан в стягивании военной техники к границе. В Таджикистане эти данные опровергли.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной. В результате столкновений с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали.