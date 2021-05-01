Более 2 тысяч человек застряли в аэропорту Сочи из-за ночной задержки рейсов

Более 2 тысяч человек застряли в аэропорту Сочи в результате ночной задержки рейсов из-за низкой облачности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что в пункт назначения в ночь на субботу, 1 мая, не смог прибыть 21 самолет. Из-за низкой облачности с 21.00 мск пятницы рейсы не смогли установить визуальный контакт с полосой, в связи с чем они направились на запасные аэродромы. В настоящее время часть лайнеров пребывают в пунктах вылета.

«Видимость в районе аэродрома улучшилась. По данным на 9.00 мск (1 мая), аэропорт Сочи возобновил прием воздушных судов и готов к обслуживанию с запредельной нагрузкой, чтобы выйти в расписание», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в настоящее время вылета в Сочи из других аэропортов ожидают 22 рейса. В терминале находятся более 2 тыс. пассажиров.

После 9.00 в аэропорт должны приехать еще около 2 тыс. человек. С пассажирами работают представители авиакомпаний. В связи с изменениями в расписании аэропорт рекомендует уточнять время прибытия и вылета рейсов на онлайн-табло и в авиакомпаниях, отметили в пресс-службе.