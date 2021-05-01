В России выявили 9 270 новых случаев COVID-19

За последние 24 часа в России зарегистрировали 9 270 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Днем ранее в стране был выявлен 8 731 случай COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи инфекции были зафиксированы в 84 регионах России, при этом у 14,2% зараженных не было симптомов болезни. За минувшие сутки скончались 392 пациента, полностью выздоровели 8 637 человек.

Больше всего заболевших за последний день часа выявили в Москве (3 208), Санкт-Петербурге (737), Московской области (649), Ростовской области (228).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 814 558 случаев коронавирусной инфекции, из них 110 520 — с летальным исходом. Вылечились 4 436 583 человека.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России пока остается напряженной, расслабляться не стоит.