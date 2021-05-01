Ужесточены требования к возвращающимся из-за границы россиянам

Россиян, прибывающих из-за рубежа, обязали сдавать тест на коронавирус дважды с интервалом не менее суток. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на постановление главного санитарного врача страны.

«Необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации», — говорится в документе.

Ранее такое требование распространялось только на туристов из Танзании и Турции. Другие въезжающие в страну могли сдавать тест только один раз.

Результаты тестов необходимо загрузить на портал Госуслуг, до получения результатов вернувшиеся из-за границы обязаны соблюдать самоизоляцию.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России пока остается напряженной, расслабляться не стоит.

При этом она отметила, что заболеваемость в последние месяцы в стране постепенно снижается. Специалист пояснила, что для текущего этапа эпидемического процесса в России характерно волнообразное течение, когда сокращение числа заболевших может сменяться небольшим подъемом.