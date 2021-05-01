В Киргизии объявлен национальный траур

В Киргизии на этих выходных, с 1 по 2 мая включительно, объявлен национальный траур по погибшим в приграничном конфликте с Таджикистаном, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента республики Садыра Жапарова.

«Президент Кыргызской Республики подписал указ, согласно которому 1–2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в Кыргызской Республике», — указано в сообщении.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной.

Таджикские военные открыли огонь по киргизским пограничным заставам. По данным СМИ, сначала началась перестрелка в местности «Головной», в результате которой пострадали гражданские лица и военные Киргизии.

После этого армия Таджикистана открыла огонь по пограничным заставам «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук», а также по пограничным постам «Кожогар» и «Булак-Баши». В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы «Достук» Баткенского пограничного отряда.

Ранее президенты Киргизии и Таджикистана обсудили деэскалацию конфликта.