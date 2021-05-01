В Китае из-за урагана погибли 11 человек

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Последствия урагана «Салли» во Флориде, США, 16 сентября 2020 года Последствия урагана «Салли» во Флориде, США, 16 сентября 2020 года
Последствия урагана «Салли» во Флориде, США, 16 сентября 2020 года
Gerald Herbert/AP

В приморском городе Наньтун китайской провинции Цзянсу из-за ураганного ветра с грозой и градом погибли 11 человек, а еще более 100 получили травмы различной степени тяжести, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

«В период с 18.00 до 22.00 в некоторых районах нашего города произошла сильная гроза с градом и ураганным ветром <…> Согласно последним статистическим данным, 11 человек погибли в результате падения больших деревьев на дома, поломки столбов электропередач, падения в реку из-за сильных порывов ветра и других причин, 102 человека получили травмы, для них организована медицинская помощь», — указано в сообщении.

Град, выпавший в нескольких районах города, оказался диаметром до 3 сантиметров, скорость ветра оценивалась от 37,7 до 45,4 метра в секунду.

Из пострадавших от непогоды районов города было эвакуировано свыше 3000 человек, повреждены дома, машины, линии электропередач. Из-за сильного ветра перевернулось одно рыболовецкое судно, поиски команды которого продолжаются.

Ранее на Сахалине несколько населенных пунктов остались без света.