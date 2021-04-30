Три человека погибли в аварии с автобусом в Хабаровском крае

В аварии с участием автобуса в Хабаровском крае погибли три человека. Среди жертв ДТП один ребенок, заявили РИА «Новости» в экстренном ведомстве региона.

До этого в ГУ МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что в 140 км от населенного пункта Лидога в Нанайском муниципальном районе опрокинулся автобус.

Автобус, попавший в аварию, следовал по маршруту «Хабаровск — Советская Гавань». В транспортном средстве было 33 человека.

«Пострадали семь человек, в том числе трое погибли (в том числе 1 ребенок)», — уточняется в сообщении службы.

В настоящий момент неизвестно, почему автобус съехал в кювет. На место аварии направлены оперативные ведомства, начата проверка. Для эвакуации пострадавших вылетел вертолет.

Ранее автобус с детьми разбился на Ставрополье. Согласно данным МВД, авария произошла после того, как автомобиль марки «Лада» пытался обогнать КамАЗ. Водитель не успел вернуться в свой ряд, задел по касательной грузовик, после чего тот опрокинулся и в него врезался микроавтобус со спортсменками.

Кроме того, в результате аварии с пятью машинами в Хабаровске погибли два человека.