Пострадавшую в ДТП с автобусом на Ставрополье девочку скоро выпишут

Девочка, пострадавшая в аварии с грузовиком и автобусом в Ставропольском крае, в ближайшее время будет выписана. Об этом сообщил губернатор края в Instagram.

«В Грачевской больнице осталась одна девочка, ее состояние не вызывает опасений, она скоро будет выписана», — написал Владимиров.

Он добавил, что еще восемь человек были доставлены в больницы Ставрополя, там им оказывают медицинскую помощь. Также губернатор отметил, что родителей погибших и пострадавших детей могут разместить в регионе.

Ранее медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Ставропольском крае: двоих пациентов перевезут в травмоцентр краевой столицы, еще четверо в состоянии средней степени тяжести будут доставлены в детскую краевую больницу, трое пострадавших останутся в районной больнице.

30 апреля в Ставропольском крае произошла авария. По имеющимся данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три машины, в том числе автобус и грузовик. Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в салоне находились 14 детей и четверо взрослых. Пять детей погибли, еще 12 человек, среди которых восемь детей, пострадали.