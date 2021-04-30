Подписан закон о штрафах за распространение материалов СМИ-иноагента без уточнения статуса

Владимир Путин подписал закон, вводящий штраф до 50 тыс. рублей за распространение в СМИ, в том числе интернет-СМИ, сообщений и материалов СМИ-иноагента без указания на данный статус. Документ, утвержденный президентом России, размещен на интернет-портале правовой информации.

Изменения были внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

По закону, за распространение в печатных СМИ, а также в сообщениях и материалах СМИ в интернете сообщений и материалов иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента или российского юрлица, включенного в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, без указания на такой статус, будут караться штрафом для граждан в размере от 2 до 2,5 тыс. рублей.

Для должностных лиц штраф будет от 4 до 5 тыс. рублей, для юридических лиц – от 40 до 50 тыс. рублей.

Ко всему прочему, законом вводятся дополнительные условия для обеспечения прав представителей средств массовой информации при освещении ими публичных мероприятий. Например, надо будет использовать ясно видимый отличительный признак представителя средства массовой информации. Его вид и описание устанавливаются МВД России по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России.

Ранее российские IT-компании предупредили о рисках нового закона.