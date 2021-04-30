Попова заявила, что гриппа в России нет благодаря вакцинации

Гриппа в России в 2021 году не было и нет благодаря вакцинации большей части жителей страны. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«Привили 60% совокупного населения России от гриппа, и вот гриппа у нас не было и нет, поэтому, если мы такую иммунную прослойку создадим от коронавируса, мы и коронавирусом перестанем болеть», — заявила Попова.

Ранее Голикова рассказывала о вакцинации от гриппа в России. По ее словам, правительство поставило себе цель привить 70 млн человек.

Кроме того, Роспотребнадзор назвал причины «исчезновения» гриппа. Эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев обратил внимание, что этому способствовали введенные на фоне пандемии коронавируса ограничительные меры.

Помимо этого, Голикова также рассказала о сроках появления коллективного иммунитета от коронавируса нового типа в стране. Масштабная вакцинация от коронавируса в России началась с 18 января.