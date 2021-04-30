Для прилетающих из Индии выделили отдельный терминал в аэропорту

Для прилетающих из Индии россиян выделен отдельный терминал в аэропорту, их число невелико. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА «Новости».

«Все граждане проходят обязательное тестирование по прилету прямо в аэропорту, их обследуют, еще раз меряют температуру, крайне пристально мы к ним относимся » — сказала Попова.

По ее словам, прилетевшие из Индии как минимум три дня находятся на самоизоляции.

«Только один аэропорт, выделен специальный терминал, где мы с ними работаем», — сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что Россия запросила индийский штамм коронавируса. Также стало известно, что около 30 россиян, живущих в Индии, заразились коронавирусом.

До этого в Индии было зарегистрировано за 24 часа 360 960 новых случаев коронавирусной инфекции. Данное значение является мировым рекордом.

Число зараженных COVID-19 за все время эпидемии в стране достигло 17 997 267. За последние семь дней только один раз — во вторник, 27 апреля, — страна не регистрировала новое рекордное количество заразившихся (их было 323 144). Количество летальных исходов, которые связаны с коронавирусом, выросло в Индии за сутки на 3 293, до 201 187.