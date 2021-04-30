На Украине реабилитировали последнего расстрелянного в СССР бандеровца

На Украине был реабилитирован последний расстрелянный в Советском Союзе бандеровец. Об этом сообщает член Национальной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий и руководитель академических программ Центра исследований освободительного движения Владимир Бирчак на своей странице в Facebook.

«29 апреля 2021 года Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий вернула доброе имя Ивану Гончаруку, которого расстреляли в Советском Союзе в 1989 году», — пишет Бирчак.

В публикации сказано, что Гончарука судили на Волыни пять дней по обвинению, за которое он уже отбыл срок заключения и был освобожден. Он был расстрелян 12 июля 1989 года в Киеве, место захоронения не известно.

Ранее послы Польши и Израиля осудили шествие в Киеве, организованное в честь украинского националиста Степана Бандеры. Обоих дипломатов призвали покинуть Украину, а посол Украины в Израиле отправился в МИД, чтобы выразить протест против заявлений обоих послов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что существование неонацистских настроений на Украине подтверждается неединичными фактами, а не является продуктом российской пропаганды, как это пытаются представить в Киеве.