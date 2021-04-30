Попова прокомментировала распространение британского и южноафриканского штаммов в РФ

В России выявили около 350 заражений британским и около 20 южноафриканским штаммом коронавируса. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет «Интерфакс».

«На сегодняшний день есть распространение из завоза... У нас (в России) уже выявлено больше 350 случаев «британского» штамма, около 20 «южноафриканского», каждый день цифры меняются», — сказала Попова.

По ее словам, эти случаи не влияют на эпидемиологическую ситуацию в России, это подтверждает эффективность действующих ограничений.

«Так называемые «нефармацевтические способы защиты», они работают, и об этом говорят и пишут в своих статьях коллеги из всех стран», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что российские тесты на коронавирус обнаруживают все штаммы. То же самое касается вакцин: российские препараты помогают нейтрализовать вирус.

За последние сутки в России выявили 8 731 случай коронавируса. Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (2 662), Санкт-Петербурге (725), Московской области ( 651), Ростовской области (230).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 805 288 случаев коронавирусной инфекции, из них 110 128 — с летальным исходом. Вылечились 4 427 946 человек.