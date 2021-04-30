Албания зарегистрировала «Спутник V»

Албания зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», пишет РИА «Новости» со ссылкой на РФПИ.

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения и социальной поддержки Республики Албания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что страна уже получила первую партию препарата.

«Одобрение российской вакцины в Албании позволит населению страны получить доступ к одной из лучших мировых вакцин против коронавируса», — подчеркнули в фонде.

Ранее Агентство по лекарственным средствам Турции одобрило экстренное применение российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Таким образом, «Спутник V» стал третьей вакциной, используемой на территории турецкого государства.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».