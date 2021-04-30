Суд избрал меру пресечения адвокату Павлову

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения адвокату Ивану Павлову: ему запрещены определенные действия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Павлову меры пресечения в виде запрета определенных действий», — сказали в суде.

Ранее Павлов сообщил, что ему предъявили обвинение в разглашении данных следствия. Правозащитник ожидает, что следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде запрета определенных действий.

До этого адвоката задержали в рамках уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования. Также начались обыски по нескольким адресам, в частности по тому, где проживает его жена, и по тому, где зарегистрирован IT-менеджер Игорь Дорфман. Павлов не признает свою вину.

Следователи провели на его даче в Ленинградской области. Также обыски проводились в московской гостинице, где остановился юрист, а также у его супруги в Санкт-Петербурге и в офисе.