Губернатор Ставрополья рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о состоянии людей, пострадавших в аварии с автобусом и грузовиком. Об этом он написал в Instagram.

«Девять пострадавших госпитализированы в местную больницу в тяжелом состоянии и средней тяжести», — написал губернатор.

По его словам, пациенты получают необходимую помощь врачей, на помощь местным специалистам выехали медики из Ставрополя. При необходимости пострадавших перевезут в краевые медучреждения.

30 апреля в Ставропольском крае произошла авария. По имеющимся данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три машины, в том числе автобус и грузовик. Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в салоне находились 14 детей и четверо взрослых. Пять детей погибли, еще 12 человек, среди которых восемь детей, пострадали.