После ДТП на Ставрополье возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором погибли пять детей, сообщает ТАСС со ссылкой на краевую прокуратуру.

«Следственными органами уже возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — заявили в ведомстве.

Согласно данным прокуратуры, в момент аварии в микроавтобусе находились 18 детей. По требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

30 апреля в Ставропольском крае произошла авария. По имеющимся данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три машины, в том числе автобус и грузовик. Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в салоне находились 14 детей и четверо взрослых. Пять детей погибли, еще 12 человек, среди которых восемь детей, пострадали.