СМИ: в Афганистане 30 людей погибли, 60 пострадали из-за взрыва около больницы

В Афганистане около 30 людей погибли, не менее 60 пострадали из-за взрыва около больницы в административном центре афганской провинции Логар, городе Пули-Алам, сообщил 1TV со ссылкой на власти.

Отмечается, что взорвалась заминированная машина. Другие детали не уточняются.

Ранее боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России)похитили автобус с 45 пассажирами в провинции Герат. Отмечается, что захват произошел около 7.00 по местному времени (6.00 мск) на шоссе Герат-Торгунди в районе Чилл-Дохтер.