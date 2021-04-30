Главный раввин России призвал помочь родственникам погибших в Израиле

Главный раввин России Берл Лазар призвал не искать объяснений произошедшей в Израиле на горе Мерон трагедии, а оказать максимальную помощь родственникам погибших. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что данная катастрофа случилась в праздник в святом месте, и жертвами стали люди, пришедшие помолиться у могилы праведника.

«И когда такое случается – нам надо не искать объяснений, а просто помочь родным погибших, все силы вложить в то, чтобы оказать им максимальную поддержку, вещественную и моральную. И пусть Бог пошлет утешение всем», — добавил он.

По словам Лазара, еврейская община России глубоко потрясена трагедией на горе Мерон.

«Мы разделяем горе семей погибших, просим Господа упокоить их души и ниспослать умиротворение родным и близким, позволить им пережить безвременную гибель дорогих им людей. Мы молимся за то, чтобы раненые, которые сейчас находится в больницах, благополучно выздоровели» — подчеркнул раввин.

Ранее стало известно, что количество погибших в давке в результате трагического инцидента на горе Мерон на севере Израиля в ходе религиозного праздника Лаг ба-Омер достигло 45.

30 апреля в Израиле обрушились трибуны, десятки людей были ранены или погибли.