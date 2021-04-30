В Петербурге мужчина пострадал от взрыва аккумулятора телефона

В Петербурге мужчина попал в больницу после взрыва аккумулятора его телефона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Мужчина 54 лет доставлен в больницу в Петербурге после взрыва аккумулятора телефона», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшего госпитализировали с ожогом в состоянии средней степени тяжести.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Дыбенко. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее в Волгограде школьник получил ожоги от загоревшегося в руках телефона.