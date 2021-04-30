Минздрав Киргизии сообщил о гибели более 30 киргизов на границе с Таджикистаном

Замминистра здравоохранения Киргизии Жалалидин Рахматуллаев заявил, что во время вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе погиб 31 киргиз. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, за медицинской помощью обратились 154 человека.

Ранее Россия призвала Киргизию и Таджикистан принять меры, чтобы предотвратить возникновение новых конфликтов на границе.

До этого президент Киргизии Садыр Жапаров выразил свои соболезнования родственникам погибших в конфликте на границе с Таджикистаном, а также пообещал помощь пострадавшим.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной.