Власти Израиля объявили 2 мая днем траура в связи с инцидентом на горе Мерон

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил воскресенье, 2 мая, национальным днем траура после трагедии на горе Мерон, где в давке во время празднования Лаг ба-Омер пострадали 150 человек и 44 погибли. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Катастрофа на Мероне – одна из наиболее тяжких катастроф, постигших государство Израиль. Я прошу воскресенье провозгласить национальным днем траура», — подчеркнул он.

Ранее в пресс-службе посольства России в Израиле заявили, что они не владеют информацией о погибших или пострадавших в результате давки на горе Мерон во время празднования Лаг ба-Омер.

До этого стало известно, что по меньшей мере 44 человека погибли в результате обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон, расположенной рядом с городом Цфат на севере Израиля.

Больше кадров с места события можно посмотреть в фоторепортаже «Газеты.Ru».