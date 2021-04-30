Девочка в Екатеринбурге спаслась от пожара на карнизе 17-го этажа

Девочка в Екатеринбурге спасалась от пожара на карнизе 17-го этажа, пожарные сняли ее оттуда и передали медикам. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Свердловской области.

Отмечается, что сообщение о пожаре в жилом доме по улице Колмогорова поступило в 10:52 по местному времени. Бригада прибыла на место пожара через шесть минут после поступления вызова.

«Поднялись на 17-й этаж. Было очень сильное задымление. Чтобы попасть в квартиру, им пришлось использовать специнструмент. После того, как они в квартиру проникли, девочку с карниза сняли, при помощи маски-самоспасателя вывели ее на улицу и передали бригаде медиков», — сказал собеседник агентства.

По его данным, девочка не пострадала.

По данным ГУМЧС, до прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 40 человек, из них шесть детей. В течение 20 минут пожарные ликвидировали открытое горение. В тушении были задействованы девять единиц пожарной техники и 31 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в частном доме в городе Нязепетровске Челябинской области произошел пожар, жертвами которого стали три человека.