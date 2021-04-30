Сеть штабов Навального признали причастной к терроризму организацией

Общественное движение «Штабы Навального» включили в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Обновленный перечень представлен на сайте Росфинмониторинга.

Днем ранее сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов) Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Алексея Навального. По его словам, сохранение работы штабов невозможно, так как оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме.

27 апреля Мосгорсуд ограничил работу «Фонда борьбы с коррупцией» и «Фонда защиты прав граждан». За день до этого прокуратура приостановила деятельность общественного движения «Штабы Навального» в рамках иска о признании вышеуказанных организаций экстремистскими.

По данным московской прокуратуры, ФБК, ФЗПГ и сеть штабов Навального «координируют с различными зарубежными центрами, которые ведут деструктивные действия в отношении Российской Федерации».

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