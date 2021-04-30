Туроператоры завершили вывоз организованных российских туристов из Турции и Танзании

Российские туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заседание оперштаба Росавиации.

Отмечается, что на данный момент в Турции еще остались самостоятельные туристы, их вывод будет осуществляться до 1 июня.

По данным Ростуризма, сейчас из Турции возвращено 73,2 тыс. пассажиров.

«Ожидается, что в мае российскими и турецкими авиакомпаниями будет выполнено 111 вывозных рейсов, на которых будет перевезено около 21,5 тыс. пассажиров», — говорится в сообщении.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зампреду Правительства России Татьяне Голиковой с просьбой освободить привитых от коронавируса российских туристов от обязательства сдавать ПЦР-тесты по возвращении в РФ из-за рубежа.

До этого Росавиация создала оперштаб, чтобы организовать и руководить процессом вывоза российских граждан из Турции.

12 апреля российский оперативный штаб по ситуации с новой коронавирусной инфекцией принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.