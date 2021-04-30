Роскачество рассказало, как правильно пить кагор

Директор департамента исследований и продвижения винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева рассказала о неуместности излишеств при употреблении кагора.

«Кагор изначально создавался не просто как десертное вино, а как напиток причастия, часть церковного обряда, и излишества в его потреблении неуместны», — заявила она.

Пить кагор рекомендуется охлажденным до 16-18 градусов, им хорошо сопровождать или завершать пасхальную трапезу. Цвет вина должен быть насыщенным темно-красным, а в аромате должна угадываться гамма спелых красных фруктов и черных ягод в сочетании с тонами ягодного и фруктового джема, сухофруктов и темного шоколада.

«Главное правило оценки кагоров: если вы выпили глоток и вам вкусно, ничего не раздражает, хочется сделать второй глоток, значит, винодел действительно хорошо поработал», — говорится в сообщении.

Роскачество напоминает, что кагором называется конкретная технология, разработанная в начале прошлого века и использующаяся в советском виноделии.

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