В ТЦ Москвы усилят контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в майские праздники

Московские торговые центры и магазины дополнительно проверят на соблюдение мер против распространения коронавируса в майские праздники и нерабочие дни, с 1 по 10 мая. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, передает ТАСС.

Он напомнил, что в Москве продолжает действовать жесткое требование по ношению масок и перчаток.

«Со своей стороны, мы совместно с ОАТИ и коллегами из Роспотребнадзора будем жестко проверять торговые предприятия, в первую очередь, торговые центры на предмет соблюдения требований, установленных указом мэра», — сказал Немерюк.

Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, в том числе в магазинах и торговых центрах, составляет 4 тыс. рублей, в общественном транспорте — 5 тыс. рублей.

Ранее власти Москвы рассказали о режиме работы магазинов и ресторанов на майских праздниках.