В Шереметьево экстренно сел пассажирский самолет, следовавший в Брюссель

Пассажирский самолет Boeing-737, следовавший из Москвы в Брюссель, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Самолет был вынужден вернуться в московский аэропорт после срабатывания датчика неуборки предкрылков. «Boeing-737 «Аэрофлота» начал вырабатывать топливо, после чего вернулся в аэропорт», — добавил собеседник агентства.

По его словам, посадка прошла благополучно, воздушное судно приземлилось в 10.49 мск.

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