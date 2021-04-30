В Петербурге между экскурсоводами произошел конфликт со стрельбой

Между организаторами нелегальных экскурсий по крышам произошел конфликт со стрельбой из газового пистолета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Полиция проводит проверку по факту конфликта между организаторами нелегальных экскурсий по крышам. Конфликт в центре города, окончившийся стрельбой из газового пистолета, возник из-за крыши, которую не смогли поделить между собой гиды», — рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, в ночь на 30 апреля в полицию обратился 19-летний житель Петербурга, сообщивший о конфликте у дома 51 по улице Восстания. Неизвестный выстрелил заявителю в лицо из газового пистолета, в результате потерпевшего с ранением щеки доставили в больницу.

Правоохранители задержали стрелявшего, им оказался 18-летний петербуржец. У него изъяли газовое устройство и составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Отмечается, что оба участника конфликта занимаются проведением нелегальных экскурсий по городским крышам. У входа в парадную между ними возникла словесная перепался, переросшая в драку со стрельбой.

Не исключено, что обоих молодых людей могут привлечь к ответственности за организацию подпольных экскурсий.

Ранее в Петербурге произошла драка между посетителями библиотеки.