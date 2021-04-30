В Москве в апреле случаев коронавируса стало больше на 37%

В Москве в апреле стало на 37% больше заболевших коронавирусом по сравнению с мартом, подсчитали в ТАСС.

Так, с 1 по 30 апреля оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил о 66 071 новом случае заражения в российской столице против 48 264 с 1 по 31 марта (рост на 36,9%). Количество инфицированных за месяц оказалось максимальным с января.

При этом в России в целом показатели снижаются: если в марте штаб сообщал о 299 016 заболевших, то в апреле — о 260 193 (снижение на 13%).

Согласно данным оперштаба на 30 апреля, в Москве за минувшие сутки выявили 2 662 случая COVID-19 (из них 1 084 — госпитализировали), с начала эпидемии — 1 092 811. При этом умерли 18 315 пациентов (57 за последние 24 часа), вылечились 991 419 (2 008).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 805 288 случаев коронавирусной инфекции, из них 110 128 — с летальным исходом. Вылечились 4 427 946 человек.

Число случаев коронавирусной инфекции в мире пересекло отметку в 150 млн. При этом за все время пандемии 3 165 978 пациентов умерли и 87 570 816 человек вылечились.