В России выявили еще 8 731 случай коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8 731 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Днем ранее в стране было выявлено 9 284 случаев COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 82 российских регионах, при этом 14,3% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 397 пациентов, полностью выздоровели 8 406 человек.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (2 662), Санкт-Петербурге (725), Московской области ( 651), Ростовской области (230).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 805 288 случаев коронавирусной инфекции, из них 110 128 — с летальным исходом. Вылечились 4 427 946 человек.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавирусной инфекции в мире пересекло отметку в 150 млн. При этом за все время пандемии 3 165 978 пациентов умерли и 87 570 816 человек вылечились.