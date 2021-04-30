Мошенники похитили более 400 млн рублей у бюджета подмосковных Люберец

У бюджета подмосковных Люберец похитили более 400 млн рублей через мошеннические схемы по сдаче в аренду нежилых помещений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, в 2009 году группа лиц под руководством иностранца приобрела права собственности на более 40 нежилых зданий и помещений бывшего «Завода имени Ухтомского» в Люберцах. Право собственности было оформлено на иностранные компании, однако правоотношения с администрацией Люберец по использованию земельных участков выстроены не были.

В течение 12 лет группа лиц сдавала в аренду нежилые помещения через оформленные на подставных лиц российские компании, неоднократно занималась перерегистрацией права собственности на данные объекты на создаваемые ими иностранные компании «с целью невозможности дальнейшего взыскания сумм неосновательного обогащения с прежних собственников». В результате мошенники уклонились от уплаты в бюджет Люберец за пользование земельными участками более 400 млн рублей.

Возбуждено дело по факту хищения денежных средств муниципального образования Люберцы в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием.