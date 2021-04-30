Большинство россиян негативно отнеслись к идее отменить выходной 1 мая

Большинство россиян (63%) не хотели бы, что 1 мая перестало быть выходным днем, пятая часть (21%) поддерживают отказ от него. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования HeadHunter.

При этом 87% компаний не отмечают День весны и труда. Те же, кто отмечает, проводят субботники (5,5%), отправляются на природу (2,1%) либо участвуют в локальном митинге трудящихся (2%).

В российских регионах День весны и труда чаще всего отмечают в Башкортостане, Татарстане и Свердловской области. Реже — в Тюменской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге.

Отмечается, что чаще всего за отмену выходного дня 1 мая выступают сотрудники гостинично-ресторанного бизнеса (28%), автомобильного бизнеса (26%) и отрасли по добыче сырья (25%).

Исследование проводилось с 22 по 27 апреля 2021 среди 5 715 соискателей (2 467 работающих).

Ранее сообщалось, что еще три региона объявили дополнительный выходной после майских праздников.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. Отмечается, что выходными станут дни с 1 по 10 мая включительно.