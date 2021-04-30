В Израиле десятки людей пострадали и погибли из-за обрушения трибун

В Израиле обрушились трибуны, что привело к ранениям и гибели десятков человек. Об этом сообщает Jerusalem Post

По данным газеты, в общей сложности 103 человека получили ранения, 38 из них находятся в критическом состоянии.

Тем временем газета «Гаарец» сообщает о десятках погибших.

«К сожалению, есть смертельные случаи», — цитирует газета «Гаарец» представителя спасательно-медицинской службы Ави Маркус.

По оценкам израильской службы скорой помощи Маген Давид Адом, которые приводит издание, по меньшей мере, 38 человек погибли. Десятки человек получили ранения: 6 - в критическом состоянии, 18 - в тяжелом, 2 - в состоянии средней тяжести и 39 - с легкими травмами.

Вскоре после инцидента израильская полиция закрыла движение в этом районе и начала эвакуацию посетителей с места происшествия. Армия обороны Израиля объявила, что направила солдат из спасательной бригады и вертолеты ВВС Израиля для оказания помощи на месте происшествия.

«Серьезная катастрофа на горе Мерон», - заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Мы все молимся за выздоровление раненых. Я прошу усилить деятельность спасателей, действующих в этом районе», - отметил он.

В свою очередь президент Израиля Реувен Ривлин написал в своем твиттере: «С большой тревогой я слежу за сообщениями из Мерона и молюсь об исцелении раненых»