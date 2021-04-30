Число пострадавших в ходе конфликта на границе Киргизии с Таджикистаном приблизилось к сотне

Число пострадавших в ходе приграничного конфликта между Киргизией и Таджикистаном выросло до 96 человек. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на координатора Минздрава Киргизии по Баткенской области Арзыбека Борубекова.

«Число пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе увеличилось до 96 человек», — сказал Борубеков.

Он подчеркнул, что число погибших осталось неизменным — три человека.

По его словам, количество погибших не изменилось и составляет три человека.

Борубеков добавил, что 38 из 96 пострадавших отправлены на самолете в Бишкек для лечения.

Ранее Таджикистан открыл огонь по киргизским пограничным заставам. По данным СМИ, сначала началась перестрелка в местности «Головной», в результате которой пострадали гражданские лица и военные Киргизии. После этого Таджикистан открыл огонь по пограничным заставам «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук», а также по пограничным постам «Кожогар» и «Булак-Баши». В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы «Достук» Баткенского пограничного отряда.

На границе Киргизии и Таджикистана в среду, 28 апреля, между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной.

В ночь на четверг, 29 апреля, по сообщению Пограничной службы Киргизии, ситуация ухудшилась и сейчас является «напряженной». В Киргизии по данному факту начато досудебное расследование.