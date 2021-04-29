Словакия опубликовала договор о покупке вакцины «Спутник V»

Словакия опубликовала договор о покупке российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Документ опубликован на сайте минздрава страны, передает ТАСС.

На придании огласке договора ранее настаивала президент республики Зузана Чапутова.

Ранее глава Минздрава Словакии Владимир Ленгварский заявил, что ведомство обнародует текст соглашения о закупке российской вакцины против коронавируса «Спутник V» без согласия РФ.

До этого Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) потребовал от Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию «Спутника V» из-за многочисленных нарушений контракта. В организации сообщили, что словацкий фармрегулятор тестировал вакцину не в сертифицированных лабораториях Евросоюза, а также запустил информационную кампанию, направленную на дискредитацию этого российского препарата.