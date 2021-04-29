Стала известна причина пожара в павильоне на ВДНХ

Павильон «Потребительская кооперация» на ВДНХ в Москве загорелся из-за короткого замыкания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС РФ.

«В ходе разведки было установлено, что признаков возгорания нет. Произошло короткое замыкание без горения. Пострадавших нет», — сказал источник.

Ранее в Москве на ВДНХ загорелся павильон «Потребительская кооперация». В павильоне располагаются банкетный зал и кафе. Около 20 посетителей были эвакуированы. Что стало причиной пожара и другие детали не уточняются.

До этого сотрудники МЧС спасли шесть человек при пожаре в столичной квартире. Причина пожара в жилом доме сейчас неизвестна. По информации МЧС, в 13.31 мск 17 апреля пожар был локализован, а в 13.37 — ликвидирован. Информации о пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы не поступало. Причина пожара в жилом доме сейчас неизвестна.