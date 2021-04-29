В РФПИ назвали возможную дату сертификации «Спутника V» в Евросоюзе

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) надеется, что сертификация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе завершится в июне. Об этом заявила директор направления здравоохранения РФПИ Нина Канделаки, пишет ТАСС.

По ее словам, Европейское агентство лекарственных препаратов в настоящий момент ведет последовательную экспертизу, которая специально создала для регистрации вакцин.

«Это новая процедура, поэтому сложно предсказать, когда она будет завершена в отношении «Спутника V». Мы ожидаем, что это произойдет в начале лета, возможно до конца июня, однако это зависит от многих обстоятельств», — сказала Канделаки.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал власти Германии признать прививки от коронавируса нового типа, сделанные за рубежом, даже в случае, если вакцины не прошли сертификацию в Европейском союзе.