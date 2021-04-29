Вильфанд назвал дату начала купального сезона на Черном море

Купальный сезон откроется на Черном море, когда температура воды достигнет комфортных +22°C. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА «Новости».

«+22°C [температура воды] на черноморском побережье [прогнозируется] не ранее второй половины июня», — сказал Вильфанд.

По словам специалиста, пока вода остается прохладной, от +11 до +13°C.

Ранее Вильфанд заявил, что на юге Европейской России и на юге Западной Сибири в начале мая будет теплая погода, при которой температура будет достигать +20°C. Он добавил, что на юге Западной Сибири также ожидается теплая погода: от +16 до +20°C будет в Омской, Томской, Новосибирской областях.