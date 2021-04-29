Синоптики не исключили выпадения снега в мае в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей Москвы не удивляться выпадению снега в мае, передает ТАСС.

«Не нужно удивляться тому, что будет снег в мае. Дело в том, что примерно в 40-45% случаев снег бывает», — сказал он.

При этом синоптик добавил, что невероятно редким событием является установление снежного покрова. По его словам, временный снежный покров последний раз был в первой половине мая четыре года назад.

«Так что, в принципе, снег возможен», — отметил Вильфанд.

Ранее Росгидромет рассказал о погоде в Москве на майских праздниках. По данным синоптиков, погода 1 — 2 мая будет на 2 — 4°С ниже климатической нормы — воздух прогреется только до 9 — 14°С тепла, также в начале месяца ожидаются дожди.

Тепло вернется в столицу 6 мая. Ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что с 6 по 8 мая будет сухо, температура поднимется уже до +15 – +20°С.